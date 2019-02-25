ДНР озвучила экстренное заявление о готовящейся тайной операции Киева в Донбассе

В армии самопровозглашенной ДНР сделали экстренное заявление относительно планов армии Украины в Донбассе, о которых стало известно разведке республики. Данное сообщение поступило в распоряжение отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», ополченцы узнали, что противник готовит тайную операцию на территории Донбасса, которая подконтрольна киевским властям. Согласно информации, полученной разведкой ДНР, украинские диверсанты намерены уничтожить один из объектов жилой инфраструктуры. Планируется, что на месте диверсии будут находиться представители СМИ, занимающих прокиевскую позицию, они должны обвинить в случившемся защитников Донбасса.

Ранее сообщалось, что на Украине обозначили единственный способ прекращения вооруженного конфликта на востоке страны. Соответствующее заявление сделал политик Юрий Бойко.