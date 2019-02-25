Трамп подтвердил, что поговорит с Ким Чен Ыном тет-а-тет во время саммита

Американский лидер Дональд Трамп в минувшее воскресенье, 24 февраля, подтвердил, что во время саммита в Ханое 27-28 февраля планирует тет-а-тет пообщаться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Трамп на ежегодном балу губернаторов США, который состоялся в Белом доме, подчеркнул, что пока не может рассказать о дальнейших шагах Вашингтона по отношению к Пхеньяну, однако, пока северокорейской стороной не проводятся ракетные и ядерные испытания, власти Штатов счастливы.

Президент США подчеркнул, что у него с лидером КНДР сложились очень хорошие отношения, а к Ким Чен Ыну он питает "особые чувства", передает ТАСС.