Жители японской Окинавы проголосовали против базы ВВС США

Порядка 70% жителей Окинавы выступают против новой американской базы на территории префектуры. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги подсчета голосов, проведенного в воскресенье.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки собирается проинформировать о результатах волеизъявления граждан префектуры премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также администрацию президента США Дональда Трампа.

Тамаки также считает необходимым вывод базы за пределы префектуры. Но несмотря на заявления губернатора Окинавы, министр обороны Японии считает, что базу Футэмма на Окинаве оставить необходимо.

Кроме того, как сообщает Kyodo, результат этого референдума с юридической точки зрения ни к чему не обязывает правительство страны, поскольку голосование проводится в отдельно взятом регионе.