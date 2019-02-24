Власти ОАЭ простят гражданам почти $100 миллионов

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) правительство страны оказало помощь более чем 3 тысячам граждан, имевшим задолженность перед банками. Целью является поддержание уровня жизни граждан.

Власти ОАЭ договорились с крупнейшими банками страны о списании долгов с граждан на общую сумму 361 млн дирхамов (более 98 млн долларов США). Про "долговую амнистию" сообщает агентство Gulf News.

Отмечается, что власти страны прощают долги более чем трем тысячам жителей для того, чтобы "обеспечить им финансовую стабильность" и достойные условия для жизни на территории государства.