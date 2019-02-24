Японский император отмечает 30 лет пребывания на престоле

Торжественная церемония по случаю 30-летия пребывания на престоле императора Японии 85-летнего Акихито прошла сегодня в Национальном театре в Токио. Прямую трансляцию вел телеканал NHK.

"Мы проводим эту церемонию, чтобы вместе с народом отпраздновать эту знаменательную дату", - отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, назвав императора Акихито символом сплоченности и единства народа.

Сам же Акихито напомнил, что Япония, являясь островным государством, имела относительное преимущество при построении собственной уникальной культуры. Однако посоветовал стране больше открываться внешнему миру.

Интересно, что за день до этого будущий император Японии Нарухито отметил свой день рождения. Наследному принцу исполнилось 59 лет, сообщил МИР24. Уже 1 мая он взойдет на престол. Эту дату Акихито выбрал сам.