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Шведские ученые работают над расшифровкой кошачьего языка

24 февраля 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Шведские ученые работают над расшифровкой кошачьего языка
pixabay.com

Шведские лингвисты хотят расшифровать язык кошек, чтобы хозяева могли лучше понимать своих питомцев. Они будут записывать звуки, которые издают кошки, чтобы затем попытаться создать универсальный переводчик.

Лингвисты хотят выяснить, как животные могут демонстрировать свое настроение в звуках. В частности, эксперты полагают, что среди мяуканья можно распознать дружелюбие, радость, игривость, голод, раздражение и так далее.

Ученые отмечают, что коты, скорее всего, могут осознанно менять мелодии, громкость а также интонации мяуканья. Таким образом животные доносят до хозяев определенные мысли, указывая на срочность своих сообщений.

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