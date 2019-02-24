«Сексуальная и дерзкая» коала покорила пользователей Сети

В Сети появилась фотография коалы, покорившая сердца интернет-пользователей. Сумчатый красавец развалился на ветке с таким самоуверенным видом, что его единогласно признали самой «сексуальной и дерзкой» коалой в мире.

Автор фотографии британец Росас Лонг рассказал, что заметил животное во время своего путешествия по Австралии. Коала сидела на дереве абсолютно неподвижно и будто бы совсем не боялась мужчину, сообщает Мир24.

«Это была самая послушная модель из всех, с кем мне приходилось работать. Своей позой он словно пытался привлечь внимание самок, находящихся поблизости», - сказал Лонг. Также он заметил, а пользователи Сети подтвердили, что коала выглядит «круче, чем вечер пятницы с сериалами».