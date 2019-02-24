Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская в воскресенье, 24 февраля, прокомментировала оговорку президента Украины Петра Порошенко о том, что следует дать отпор "украинскому агрессору".

Ранее сегодня стало известно, что политик во время митинга в городе Жолква перепутал слова и назвал свою страну "агрессором". Он задумался на несколько секунд, а затем произнес фразу уже про "российского агрессора".