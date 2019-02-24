Англиканская церковь рекомендует верующим молиться за Brexit

Англиканская церковь рекомендует верующим сообща молиться за исход Brexit в течение пяти дней после официального выхода Великобритании из Евросоюза, который намечен на 29 марта текущего года.

Данную идею выдвинул духовный глава церкви Англии в Соединенном Королевстве, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, передает сегодня издание The Sunday Times.

Священнослужитель считает, что лидеры всех церквей, представленных в Британии, должны объединиться в молитвах за свою страну и ее жителей. Предполагается, что в Великобритании будут открыты все храмы, чтобы любой желающий мог прийти и "внести свою лепту" в общее дело.