В ходе теракта в Сирии погибли 24 человека

Утром в воскресенье, 24 февраля, в средства массовой информации поступили данные о том, что в сирийской провинции Хама произошел теракт. Уточняется, что в результате случившегося погибли 24 человека.

Предполагается, что данный теракт был организован боевиками группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Как уточняет RT, на мине подорвался автобус, перевозивший рабочих.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Выясняется точное количество погибших и раненых.