В минувшую субботу в Нью-Йорке прошел марш под лозунгом "Руки прочь от Венесуэлы!". Данную информацию предоставили сотрудники общественной организации под названием "Международный центр действий".

Марш стартовал у здания Trump Building, расположенного на Уолл-стрит, а затем продолжился в парке Зукотти и закончился у торгового центра Oculus. На страничке центра в Twitter отмечается, что полицейские сдерживали участников мероприятия и даже угрожали им арестами.

В организации подчеркнули, что не могут больше молчать перед лицом агрессии американских властей против народа Венесуэлы. Активисты заявили, что Николас Мадуро является единственным легитимным президентом страны, который был дважды избран венесуэльцами.