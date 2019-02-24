МИД: Россия не позволит США разговаривать с собой как с учеником

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит Вашингтону разговаривать с собой как с учеником. При этом РФ открыта для конструктивного диалога с американскими властями.

По словам дипломата, сторонники жесткой линии в отношениях с Москвой хотят лишь ухудшения связей двух стран. Лавров добавил, что недавно США в очередной раз ввели санкции против России или намерены это сделать. "Я уже перестал следить", – подчеркнул глава МИД в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix.

Министр при этом заметил, что РФ открыта для равноправного диалога, основанного на взаимной выгоде, а не на принципе "ученик и учитель".