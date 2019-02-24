Лавров высказался о грядущей встрече Трампа и Ким Чен Ына

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о грядущей встрече президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая должна состояться во Вьетнаме.

По словам Лаврова, Вашингтон консультируется с Москвой насчет саммита США — КНДР. В МИД России поддерживают нормализацию отношений между двумя странами, уточняет сегодня ТАСС.

Сергей Лавров добавил, что Россия сейчас находится на связи с представителями КНДР и искренне желает помочь в налаживании отношений этой страны с США. Дипломат добавил, что Москва дает свои рекомендации по поводу того, как можно добиться максимальных результатов.