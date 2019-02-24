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Герцогиня Меган призналась, что мечтает о дочке

24 февраля 2019, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Герцогиня Меган призналась, что мечтает о дочке
фото: globallookpress.com

В СМИ появилась новость о том, что супруга британского принца Гарри мечтает о дочке. Бывшая актриса Меган Маркл в настоящий момент ожидает своего первенца, который должен появиться на свет в апреле.

Оказывается, супруга принца мечтает родить девочку, чтобы наряжать ее в красивые платья. Данную информацию сегодня предоставило издание The Sun. Герцогиня также подчеркнула, что хочет иметь много детей.

Отметим, что ранее Меган приняла решение сделать гендерно-нейтральную детскую комнату для своего малыша, пол которого пока не сообщается общественности. Более того, будущая мать покрасила стены в помещении веганской краской, которая полностью безопасна для ребенка.

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