Герцогиня Меган призналась, что мечтает о дочке

В СМИ появилась новость о том, что супруга британского принца Гарри мечтает о дочке. Бывшая актриса Меган Маркл в настоящий момент ожидает своего первенца, который должен появиться на свет в апреле.

Оказывается, супруга принца мечтает родить девочку, чтобы наряжать ее в красивые платья. Данную информацию сегодня предоставило издание The Sun. Герцогиня также подчеркнула, что хочет иметь много детей.

Отметим, что ранее Меган приняла решение сделать гендерно-нейтральную детскую комнату для своего малыша, пол которого пока не сообщается общественности. Более того, будущая мать покрасила стены в помещении веганской краской, которая полностью безопасна для ребенка.