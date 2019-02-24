Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер сделал в минувшую субботу, 23 февраля, важное заявление. По его словам, в мировой политике Российской Федерации не место на "скамье штрафников".

Зедер подчеркнул, что является "убежденным сторонником" трансатлантического сотрудничества, но при этом добавил, что власти Баварии всегда стремились к диалогу с Россией.