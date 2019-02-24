Украинский лидер Петр Порошенко оговорился в ходе выступления на митинге в городе Жолква и пообещал дать отпор "украинскому агрессору". Ошибка политика вызвала смех у присутствующих на мероприятии.

В своей речи Петр Порошенко подчеркнул, что он как украинский президент и верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны, должен сохранить Украину и ее оборону, чтобы дать отпор "украинскому агрессору". После этого политик запнулся и на секунду задумался.