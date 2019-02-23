После завершения процесса декоммунизации на Украине начнется процесс деколонизации, заявил сегодня директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Главный хранитель украинской национальной памяти считает, что Россия продолжает активно продвигать мифы о том, что русские и украинцы – это единый народ, и намерен с этим бороться. Особенно его беспокоит юг Украины.

«Имперские настроения очень популярны до сих пор в южных регионах – Одессе, Николаеве, Херсоне. Отсюда и надо начать деколонизацию. Уничтожить легенды об общности украинцев и русских», - заявил Вятрович на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности его института.

Проводить «деколонизацию» бывший архивариус СБУ планирует по примеру «декоммунизации», в проведении которой, по его словам, Институт национальной памяти Украины добился немалых успехов. В частности, планируется принять специальный закон о деколонизации и ввести уголовную ответственность за его нарушение, сообщает РИА Новости.