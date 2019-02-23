Ученые узнали, откуда у людей возникает неприятный запах

Канадские ученые выяснили, почему в определенные моменты запах тела человека может становиться неприятным. Причина оказалась неожиданной, а вот решение этой проблемы – довольно тривиальным.

Причиной появления неприятного запаха тела оказался стресс. Известно, что когда человек волнуется, он невольно потеет (кроме, разве что, специально обученных не потеть суперагентов). Механизм потоотделения запускает центральная нервная система.

Исследователи из Университета МакМастера (Канада) установили, что пот от физической нагрузки и пот от стресса отличаются друг от друга по химическому составу. Более того, запах пота тоже разный: «стрессовый» пот воспринимается окружающими как более отталкивающий.

Что же делать, если вы не суперагент? Уделять внимание гигиене тела, отвечают канадские ученые: принимать душ, носить свежее белье, пользоваться антиперспирантами. А тем, кто страдает потливостью от повышенной тревожности, рекомендуют пройти курс специальной психотерапии, рассказывает «Спид-инфо».