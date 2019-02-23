Первый грузовик с гумпомощью проехал из Бразилии в Венесуэлу

Из Бразилии в Венесуэлу проехал первый грузовик с гуманитарной помощью. О пересечении грузовиком границы сообщил оппозиционный лидер Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы.

«Внимание, Венесуэла! Объявляем официально, что уже проехал первый груз гуманитарной помощи через нашу границу с Бразилией. Это большое достижение», - заявил Хуан Гуаидо в своем твиттере.

Между тем репортеры, находящиеся на месте событий, сообщают, что сторонники оппозиции прорвали полицейский кордон на пограничном мосту, через который проехал грузовик с гуманитарным грузом.

Поддерживаемые США сторонники оппозиции запланировали на сегодня акцию по доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи из стран Запада (включая США). Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в условиях, когда США заблокировали активы государственной нефтяной компании, а Банк Англии отказывается выдать Каракасу его золотой запас, гуманитарная помощь превратилась в «фальшивое шоу», пишет РИА Новости.