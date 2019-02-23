Ким Чен Ын выехал на встречу с Трампом на бронепоезде

Председатель КНДР Ким Чен Ын в субботу, 23 февраля, отправился в Ханой на переговоры с президентом США Дональдом Трампом на бронепоезде. Саммит КНДР – США пройдет 27 – 28 февраля в Ханое (Вьетнам).

«Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Ханой на своем бронепоезде. Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай», - сообщил дипломатический источник в КНДР.

27 – 28 февраля в Ханое пройдет второй саммит США – КНДР, посвященный, в том числе, вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. При скорости тяжелого бронепоезда менее 100 км/ч и расстоянии между Пхеньяном и Ханоем более 4,5 тысяч километров ожидается, что путешествие Ким Чен Ына займет более двух суток, сообщает ТАСС.