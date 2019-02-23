На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль, есть погибшие

В буферной зоне между контрольно-пропускными пунктами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и Украины подорвался гражданский легковой автомобиль, два человека погибли, один ранен.

Инцидент произошел около КПП «Еленовка» (ДНР). Гражданский автгомобиль, принадлежащий частному лицу, ехал со стороны Украины. Водитель съехал на обочину, чтобы совершить обгон, но не справился с управлением. Машину занесло, и в этот момент раздался взрыв.

Водитель транспортного средства скончался на месте. Немногим позже в больнице скончалась женщина, получившая ранения в момент взрыва. Третий человек, находившийся в машине, также получил ранения, но выжил. Он пояснил, что все трое – из населенного пункта Снежное (ДНР), ездили на Украину за пенсиями, сообщают «Вести».