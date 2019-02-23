Эрдоган призвал Европу и США поддержать усилия Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к Европе и США поддержать усилия Турции по обеспечению безопасности территорий для возвращения сирийских беженцев на родину.

«Сирийские беженцы хотят вернуться к себе на родину. Уже более 311 тысяч беженцев вернулись в освобожденные от террористов регионы Сирии. Я обращаюсь ко всему миру, но в первую очередь к Европе и США: поддержите усилия Турции», - заявил турецкий лидер.

Ранее, выступая по сирийской проблематике, турецкий президент подчеркивал, что сотрудничество с российской стороной в зоне деэсклации Идлиб избавило Турцию от новой волны сирийских беженцев, сообщает RT.