Родителей украинских претенденток на «Евровидение» объявили врагами

Родители сестер Опанасюк, финалисток украинского отборочного конкурса на «Евровидение», внесены в базу данных сайта «Миротворец» как «госслужащие, перешедшие на работу к оккупантам». Претендентки на "Евровидение" от Украины не ответили, чей Крым

Накануне, 22 февраля, сестры Анна и Мария Опанасюк, в составе дуэта «Анна-Мария» ставшие финалистками украинского отборочного конкурса на «Евровидение», отказались заявлять в эфире, что «Крым – це Украйна». Девушки, выросшие в Крыму, а ныне проживающие в Киеве, отметили, что Крым – их любимое место на свете, но при этом можно сколько угодно называть его украинским, а ездить в Крым все равно приходится через две границы.

Интервью с сестрами Опанасюк вызвало широкий резонанс на Украине. Тут же «вспомнилось», что родители Анны и Марии, Александр и Лариса Опанасюк, проживают в «оккупированном» Крыму. Более того, Лариса Опанасюк – заместитель председателя Совета министров Республики Крым, а Александр Опанасюк занимал пост судьи в Верховном суде республики до 2016 года.

Теперь Александр и Лариса Опанасюк объявлены врагами Украины и внесены в базу данных «Миротворца» как «нарушившие присягу госслужащего и перешедшие на работу к оккупантам», сообщает Lenta.ru.