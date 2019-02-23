Латвия: русский язык только «по выбору»

В образовательной системе Латвии с 2020 года предусмотрена новая «модель»: в обязательной программе 10, 11 и 12 классов нет такого предмета как русский язык и литература. Вернее, данные предметы только по выбору.

Согласно новой модели образования в Латвии, все предметы будут поделены на три группы: основные, которые обязательны для всех, углубленные – из них ученик может выбрать три предмета, а последняя группа именуется как специализированная – необязательная. Если учащийся не хочет, то он может и не выбирать «необязательные» предметы.

Что «входит» в специализированную группу?

Например, философия, политика и право, религия, астрономия. В этом списке оказался язык нацменьшинств и литература.

Что все это значит?

То, что в 10, 11 и 12 классах русский язык и литература будет исключительно «факультативным». И его можно совсем не изучать.

В такой организации, как Центр содержания образования говорят, что ситуация при которой учащийся «из нацменьшинств» вообще не будет изучать русский язык и литературу, вполне возможна.

Старший инспектор Центра содержания образования Павел Пестов объясняет: «Зато ученик будет знать «углубленно», например, математику. Конечно, если есть желание изучать русский язык и литературу, то должен быть запрос от школы. Министерство дает 210 часов в течении трех лет».

420 часов на трехлетний курс отводит 34-я Рижская средняя школа. По словам директора данной школы, после выбора всех обязательных предметов, у школы не останется часов на изучения русского языка и литературы. Многие могут выбрать «факультативы», например, по ведению бизнеса.

Конечно, можно выбрать дополнительный иностранный язык, например, китайский или итальянский. На такое благое дело министерство отводит 315 часов. А вот на русский всего 210 часов.

А как же Лев Николаевич Толстой или Александр Сергеевич Пушкин?

Думаю, что ответ один – читайте в переводе!

Как филолог могу сказать: «Господа из министерства, ни один перевод не заменит оригинала! Вы, простите, «заимейте» себе Чехова, Шолохова, Лермонтова, Бунина. Тех, которые входит в золотой фонд МИРОВОЙ литературы, а уже потом отводите 210 часов!»

Право слово, стыдно, господа!