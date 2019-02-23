Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления во Львове выразил твердую уверенность, что украинцы уже забыли, что за день такой – 23 февраля. С чем их немедленно и поздравил.

«Сегодня – 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Это так меняется наша страна. Изменения состоят из маленьких-маленьких составляющих, которые формируют новую Украину», - заявил Порошенко.

Празднование Дня защитника Отечества на Украине отменено в 2014 году указом Петра Порошенко. Вместо него появился День защитника Украины, который отмечается 14 октября, сообщает РИА Новости.