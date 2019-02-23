На границе Венесуэлы и Колумбии развернуты войска

В Венесуэле военнослужащие вооруженных сил получили приказ главнокомандующего – легитимного президента Николаса Мадуро – развернуть силы на границе с Колумбией.

«В исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам развернуть силы на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы», - сообщается в твиттере командования Вооруженных сил Венесуэлы.

Командование Вооруженных сил Венесуэлы полно решимости выполнить приказ легитимного президента страны: «Здесь никто не сдается, здесь никто не устает. Сдаться – это предательство», - отмечается в том же сообщении.

На сегодня, 23 февраля, назначена операция по доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи из соседних стран. Это мероприятие заявлено оппозицией, в то время как легитимное правительство республики категорически не намерено принимать какую-либо гуманитарную помощь. С этой целью Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией и, возможно, скоро закроет границу с Колумбией, сообщает РИА Новости.