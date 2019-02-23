Бунт в Венесуэле: индейцы взяли в плен генерала нацгвардии

В Венесуэле индейцы народности пемон взяли в плен генерала национальной гвардии страны Хосе Мигеля Монтойю у границы с Бразилией. Об этом сообщает в сервисе Twitter правящая Нацассамблея.

Один представитель коренных народов погиб в результате столкновений с солдатами армии Венесуэлы близ границы с Бразилией. Еще двенадцать мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Поводом для противостояния стала попытка местных жителей блокировать движение бойцов Нацгвардии к границе. В соцсетях появились фото, на которых видны размещенные на дорогах баррикады, пишет ТАСС.