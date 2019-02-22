Кличко перепугал зрителей своей оговоркой в эфире

Киевский градоначальник Виталий Кличко, неоднократно прославившийся своим «красноречием», в очередной раз оговорился в телеэфире, приводя данные о смертности пациентов в украинских больницах.

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь – каждый второй. Это очень важно: мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни!», - заявил Виталий Кличко в прямом эфире.

Таким образом, киевский градоначальник случайно повысил показатели смертности пациентов до 50%, хотя, видимо, сказать хотел о том, что смертность, напротив, снижается. Ранее Виталий Кличко развеселил серьезных людей, собравшихся на всемирном экономическом форуме в Давосе попыткой выговорить слово «цифровизация» на английском языке, сообщает RT.