Выборы на Украине выиграет самый богатый кандидат, считают в Белоруссии

Предстоящие на Украине выборы президента выиграет тот, кто больше всех потратит на свою избирательную кампанию. Такое мнение высказала глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

«Что касается Украины, это совершенно особые выборы. Там задействованы очень большие деньги. Голоса избирателей определенным образом покупаются, и выигрывает выборы не тот, кто является более достойным, а тот, кто может больше потратить на свою избирательную кампанию», - сказала Лидия Ермошина на прошедшем сегодня брифинге.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. ЦИК Украины зарегистрировал 44 кандидата на пост главы государства. В тройку лидеров президентского рейтинга входят Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и действующий президент Незалежной Петр Порошенко, сообщает РИА Новости.