Рижская дума: скандал с «картой рижанина»

Очередные неприятности «навалились» на Рижскую думу и ее мэра: парламент Латвии намерен отменить «карту рижанина».

Что такое «карта рижанина»?

Это документ, удостоверяющий идентичность рижанина и обеспечивающий многофункциональные возможности: позволяет оплачивать автостоянку по более выгодному тарифу. Небольшое отступление: спецкор «АН», кстати, коренная рижанка, провела эксперимент – поставила машину на городскую стоянку и заплатила, имея карту рижанина, «по полной».

Какие есть еще льготы у «карты рижанина»?

Получить скидку в некоторых медицинских организациях. Например, в Рижском роддоме, 1-й городской больнице. Есть еще скидки для похода в Зоопарк.

По «карте рижанина» малообеспеченные жители могут получить услуги питания в местах раздачи горячей пищи в Риге.

Небольшое отступление: недавно, на митинге, который проводила партия «Согласия» и глава РД г-н Ушаков, сотрудники партии скандировали: «Кто вам дал бесплатные обеды?» Оказывается, что «данное питание» исключительно для обладателя «карты рижанина» и то, если она есть!

«Карта рижанина» действует с 2013 года. А с 2016 года эту карту могут приобрести латвийцы, которые живут за пределами Риги. Но только за деньги! И стоимость такой «услуги» 775 евро! Если учесть, что в других городах Латвии зарплаты гораздо ниже чем в столице, а в небольших городках, например, Латгалии с работой огромные проблемы, то цена просто «радует глаз»!

Кстати, издевательством и абсурдом такое «изобретение» назвала оппозиция Рижской думы. Более того, оппозиция выступила с оригинальным предложением: сдать свою «карту рижанина» и потребовать с Рижской думы 775 евро!

На днях депутаты Сейма одобрили предложение, обязывающее Рижское самоуправление предоставить одинаковые услуги всем латвийцам, независимо от того, где они прописаны.

Такое предложение выдвинул депутат от Национального объединения Янис Домбрава.

«Рига – столица Латвии. Столица Латвийской Республики обеспечивает одинаковые услуги всем жителям страны, независимо от задекларированного места жительства», - сказал депутат.

Действительно, получается, что столичные жители в более выгодном положении, чем жители других городов. Право слово, дискриминацией попахивает.

Конечно, такое положение дел не мог стерпеть мэр города г-н Ушаков: он заявил, что решение Сейма по данному вопросу является незаконным! И он готов, если понадобиться, отправляться в Конституционный суд Латвии.

«Это противозаконно. Нельзя отобрать право предоставлять скидки в Риге. Но при этом разрешить такие же скидки в Юрмале, Даугавпилсе, Лиепае. Во – вторых, это естественно аморально – если вы сами ничего не делаете, то хотя бы не ломайте! Впереди еще третье чтение в Сейме по данному вопросу, будем обращаться к президенту! И если придется – в Конституционный суд!», - заявил мэр столицы Латвии.

Вполне возможно, что дело дойдет до суда. Г-ну Ушакову не привыкать к судам!