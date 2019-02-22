Юрий Бойко, кандидат на выборах президента Украины от юго-востока страны, обозначил единственный способ прекращения военного противостояния на территории Донбасса. Точка зрения политического деятеля приведена в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.

Как пишет издание «Газета.Ru», в предвыборной программе Бойко содержатся положения, представленные в минских соглашениях. Претендент на пост главы государства полагает, что урегулировать конфликт можно только путем организации переговорного процесса, в том числе с участием России. Готовность Юрия Бойко к диалогу с Москвой отличает его от большинства других кандидатов, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в армии самопровозглашенной ДНР рассказали о происхождении танков, имеющихся на вооружении ополченцев Донбасса.