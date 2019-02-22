Пути товара от поля до прилавка ведут через блокчейн

В мире разрабатываются и приобретают большую популярность технологии, позволяющие проследить путь товара «от поля до прилавка» и рассказать покупателю о качестве и безопасности продукции.

В Китае разработали новую технологию GoGo Chicken: в каждого новорожденного цыпленка встраивается чип, а по прошествии времени покупатель в магазине может оценить состояние курицы, просто считав QR-код: достаточно ли здорова птица, которую он собирается съесть?

В США массово внедряется программа, основанная на технологии блокчейн: этот архив, сохраняющий всю информацию о пути товара «от поля до прилавка», позволит продавцам существенно повысить контроль качества еды.

Безопасность и контроль за качеством продукции становятся мировыми трендами. Технологии блокчейн и бигдата выступают здесь в качестве инструментария. Поскольку Россия практически не отстает здесь от мировых лидеров, скорей всего, и у нас скоро появится что-то в этом роде, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».