В Донецке раскрыли происхождение танков сражающихся с Киевом защитников Донбасса

В армии самопровозглашенной ДНР раскрыли происхождение танков, стоящих на вооружении ополченцев Донбасса. По данному вопросу в разговоре с российскими журналистами высказался офицер республики Александр Матюшин.

Некоторое время назад Петр Порошенко заявил, что танковый парк ДНР и ЛНР насчитывает почти 500 машин. По словам украинского президента, в этом отношении непризнанные республики превосходят такие европейские страны, как Германия и Франция.

Александр Матюшин, комментируя для интернет-издания ФАН высказывание Порошенко, рассказал, что ополченцы отбили имеющиеся у них танки у Вооруженных сил Украины. Защитники Донбасса начали захватывать бронетехнику ВСУ под Славянском, отметил офицер. Количество трофейных танков постепенно увеличивалось в ходе последующих боестолкновений.

Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный эксперт Константин Щемелинин спрогнозировал начало войны между Россией и НАТО в случае наступления Украины на Донбасс.