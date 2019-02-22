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В Донецке раскрыли происхождение танков сражающихся с Киевом защитников Донбасса

22 февраля 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Донецке раскрыли происхождение танков сражающихся с Киевом защитников Донбасса
фото: globallookpress.com

В армии самопровозглашенной ДНР раскрыли происхождение танков, стоящих на вооружении ополченцев Донбасса. По данному вопросу в разговоре с российскими журналистами высказался офицер республики Александр Матюшин.

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Некоторое время назад Петр Порошенко заявил, что танковый парк ДНР и ЛНР насчитывает почти 500 машин. По словам украинского президента, в этом отношении непризнанные республики превосходят такие европейские страны, как Германия и Франция.

Александр Матюшин, комментируя для интернет-издания ФАН высказывание Порошенко, рассказал, что ополченцы отбили имеющиеся у них танки у Вооруженных сил Украины. Защитники Донбасса начали захватывать бронетехнику ВСУ под Славянском, отметил офицер. Количество трофейных танков постепенно увеличивалось в ходе последующих боестолкновений.

Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный эксперт Константин Щемелинин спрогнозировал начало войны между Россией и НАТО в случае наступления Украины на Донбасс.

 

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