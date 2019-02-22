Школьник подал многомиллионный иск на газету

Парадокс, но с появлением социальных сетей и блогеров заслуживающей доверия информации стало меньше, а вот позиции традиционных независимых массмедиа в обществе значительно ослабели.

Многие СМИ встают перед выбором: разориться или найти богатого покровителя. Такая судьба постигла и газету The Washington Post, владельцем которой в 2013 году стал богатейший человек мира Джефф Безос. Теперь же выяснилось, что даже богатый покровитель не гарантирует безбедное медийное существование.

На WP подал в суд американский школьник Николас Сандмен. Он обвиняет издание в клевете и травле, сумма иска составляет 250 миллионов долларов – именно столько, за сколько Безос купил этот актив. Судьба издания повисла на волоске после того как школьника поддержал президент США Дональд Трамп, сам уже долгое время ведущий войну с «лживыми новостями».

Эта ситуация показывает, до какой степени общество перестало придавать значение тому балансу, который сложился в социуме благодаря свободе слова: ведь независимые СМИ защищают граждан от произвола властей подобно тому, как профсоюзы отстаивают интересы работников перед работодателями. Блогеры и соцсети не смогут стать заменой СМИ – их легко запугать, ими легко манипулировать. А СМИ, лишившись поддержки государства или бизнеса, уйдут в небытие, забрав с собой большую часть ставших уже привычными прав и свобод, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».