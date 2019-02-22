В Эквадоре зафиксировано второе землетрясение за час

В Эквадоре было зафиксировано второе землетрясение за час. Согласно последней информации источников, о подземных толчках в пятницу, 22 февраля, сообщили сотрудники Геологической службы США.

Известно, что магнитуда подземных толчков достигала 5,5 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах к югу от города Доран, а его очаг залегал на глубине около 82 километров, сообщает RT, ссылаясь на заявления экспертов.

Ранее сегодня на территории Эквадора были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,5 балла. Их заметили неподалеку от границы с Перу.