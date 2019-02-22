Сергей Лавров посетит Вьетнам 24-25 февраля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в пятницу днем, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров планирует посетить Вьетнам 24-25 февраля.

К настоящему моменту в МИД не предоставили дополнительной информации о визите Сергея Лаврова во Вьетнам, передает ТАСС.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоится второй саммит США – КНДР. Известно, что подготовка к этому важному мероприятию уже завершена. Ранее сегодня сообщалось, что в столицу Вьетнама прибыл актер, который является двойником северокорейского лидера Ким Чен Ына.