Сергей Лавров посетит Вьетнам 24-25 февраля
22 февраля 2019, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в пятницу днем, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров планирует посетить Вьетнам 24-25 февраля.
К настоящему моменту в МИД не предоставили дополнительной информации о визите Сергея Лаврова во Вьетнам, передает ТАСС.
Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоится второй саммит США – КНДР. Известно, что подготовка к этому важному мероприятию уже завершена. Ранее сегодня сообщалось, что в столицу Вьетнама прибыл актер, который является двойником северокорейского лидера Ким Чен Ына.