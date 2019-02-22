Трампа высмеяли в Сети за призыв скорее освоить 6G-технологии

Дональд Трамп обратился к американским компаниям с призывом как можно скорее ввести не только 5G, но и 6G. После таких заявлений пользователи Сети заподозрили, что президент США довольно плохо разбирается в современных технологиях.

«Я хочу, чтобы США выиграли это соревнование, при этом не отказываясь от более продвинутых технологий. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что мы делаем, особенно когда это касается увлекательного мира технологий!» - потребовал Трамп.

После таких высказываний люди в социальных сетях задались вопросом, насколько же хорошо президент Соединённых Штатов разбирается в современных технологиях, сообщает Lenta.Ru. «Внедрение 6G невозможно раньше нескольких десятилетий. Этот твит показывает пробел в знаниях о мобильной связи», - объяснил один из комментаторов. «Еще мы хотим машины времени и роботов, которые будут везде нас возить и заниматься работой по дому! Компании, которые не предоставят это, останутся позади!» - посмеялся над Дональдом Трампом другой.