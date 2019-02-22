Оглашен прогноз о начале войны России и НАТО из-за наступления ВСУ на Донбасс

Наступление Вооруженных сил Украины на непризнанные ДНР и ЛНР может запустить механизм военного конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. Соответствующий прогноз огласил Константин Щемелинин, отечественный эксперт.

Согласно точке зрения аналитика, западные партнеры Киева не принуждают его наступать на Донбасс, так как полагают, что в этом случае на защиту республик встанет армия РФ. Весьма вероятно, что при таком развитии событий начнется «большая война» между Россией и НАТО за Украину, процитировало Константина Щемелинина интернет-издание News Front.

Ранее сегодня сообщалось, что в бывшей советской республике озвучили план прекращения боевых действий в Донбассе в течение 100 дней. Данный план разработал Александр Вилкул, политик, выдвинувший свою кандидатуру на выборах президента Украины.