Европарламент отреагировал на прибалтийские образовательные реформы

Комитет по культуре Европарламента направил премьер–министру Латвии Кришьянису Кариньшу официальное письмо, в котором выражается озабоченность положением в сфере языковой реформы для нацменьшинств.

Комитет по культуре Европарламента явно не испытывает «восторга» планами латвийских властей, которые пытаются ограничить образование на языках нацменьшинств в системе высшего, среднего и начального образования.

Что послужило поводом для письма премьер – министру Латвии?

Поводом к официальному обращению властям Латвии послужила поданная петиция в Европарламент от гражданина этой страны, в которой говорится, что борьба властей Латвийской Республики с русскоязычным образованием – нарушение Конвенции о защите прав нацменьшинств и Конвенции прав ребенка.

Инициатором такого письма выступила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Г-жа Томм и ранее выступала о недопустимости лишения прав получать знания на родном языке.

Комитет по петициям Европарламента отреагировал серьезно на письмо гражданина Латвии. Изучив его, он был передан в Комитет Европарламента по культуре. Вердикт: «система образования не может быть изолирована от социолингвистического контекста и общества».

«Без уважения другой языковой идентичности не может быть равного достоинства граждан», - сказано в письме премьер- министру Латвии.

Не лучшее обстоит ситуации и в Эстонии: недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд открыто заявила, что государство непременно перейдет на единую эстоноязычную систему образования.

«Эстония обязана перейти к единой эстоноязычной системе образования, чтобы у детей были равные возможности. Решение уже принято, но мы об этом пока не говорили», - сказала г-жа Кальюлайд.

Более того, в эстонских СМИ началась «компания», которая пытается объяснить населению Эстонии о необходимости создания единых учебных заведений для русских и эстонских детей.

Интересно то, что представители националистических партий Эстонии, которые представлены в Европарламенте на «голубом глазу» убеждают комиссии, что консенсус между русскими и эстонцами, в вопросах образования, достигнут.

Об этом в своих выступлениях сказала депутат Европарламента Яна Томм.

«Некоторые политические партии Эстонии пытаются продавить перевод всего русскоязычного образования на эстонский и уверяют всех, что по этому вопросу достигнут консенсус между русскими и эстонцами», - заявила г-жа Тоом.

А что касается Латвии, то «запрет на русский язык» приобрел гораздо широкий масштаб, чем в Эстонии: президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил поправки к Закону о высших учебных заведениях, согласно которым в Латвии и в ЧАСТНЫХ учебных заведениях будет введен запрет на русскоязычные программы.