Адвокат россиянки Марии Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме

Адвокат россиянки Марии Бутиной рассказал, в каких условиях она содержится в американской тюрьме. Гражданка РФ обвиняется в несанкционированной работе иностранным агентом на территории США.

Согласно последней информации, Бутина теперь имеет возможность покидать свою камеру в течение дня по собственному желанию. Кроме того, ей позволено заниматься физическими упражнениями и пару раз в неделю смотреть телевизор, уточнил юрист Роберт Дрисколл в интервью корреспонденту ТАСС.

Отмечается, что власти США держали россиянку в изоляции в течение четырех месяцев. Недавно ее освободили из одиночного заключения и перевели на общий режим содержания.