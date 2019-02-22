Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж стал обладателем нового паспорта

Сегодня стало известно, что создатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил новый австралийский паспорт. Отмечается, что заявление мужчины на выдачу нового документа было одобрено еще в прошлом году.

Журналисты отметили, что вышеуказанное событие является невероятно важным для Джулиана Ассанжа после того, как власти Эквадора недавно потребовали экстрадировать его, уточняет в пятницу, 22 февраля, австралийское издание The Sydney Morning Herald.

Напомним, ранее глава эквадорского Министерства иностранных дел Хосе Валенсия заявил, что основателю WikiLeaks следует как можно скорее сдаться властям.