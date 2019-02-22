Житель Австралии, протаранивший толпу людей, получил шесть пожизненных сроков

Жителя Австралии, протаранившего два года назад толпу людей, приговорили к шести пожизненным срокам. Джеймс Гаргасулас намеренно совершил наезд на пешеходов, вследствие чего 6 человек погибли.

Кроме того, тогда пострадали 27 человек. Отмечается, что мужчина протаранил толпу на скорости не менее 60 километров в час, передает телеканал АВС . Отмечается, что Джеймса Гаргасуласа лишили права досрочно-условного освобождения ранее чем через 46 лет.

Ранее мужчина уже был известен полиции в связи со случаями применения насилия, употреблением запрещенных препаратов и проблемами с психикой.