Сведения о «стремительном» вымирании населения Украины обнародовали в интернете

Население Украины «стремительно» сокращается. Такая характеристика демографической ситуации, сложившейся в настоящее время в бывшей советской республике, содержится в публикации, которая появилась в русскоязычном сегменте интернета.

Сайт «ПолитНавигатор» пишет со ссылкой на данные, предоставленные Государственным комитетом статистики Украины, о том, что количество жителей страны за 2018 год уменьшилась на 233 тысячи человек. Как отмечается в процитированном материале, темпы вымирания населения увеличиваются каждый год, начиная с 2014-го. Тогда естественная убыль составила 166 тысяч человек, в 2015-м – 183 тысячи, в 2016-м – 186 тысяч.