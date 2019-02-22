США не интересует Арктика, но и России там хозяйничать Америка не позволит

В США сообщили о том, что всячески будут мешать России и Китаю взять под контроль территорию Арктики, а также Северный морской путь. Об этом заявил командующий ВМФ США в Европе и Африке Джеймс Фогго, передаёт КП.

«Россия считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и мы заинтересованы в том, что она оставалась свободной и открытой для всех» , - обозначил адмирал Фогго позицию Америки в этом вопросе. Отдельно он подчеркнул, что Китай даже не входит в Арктический совет.

При этом он признаёт, что США использовать Северный морской путь не в состоянии, поскольку для имеющихся в распоряжении Америки кораблей он слишком мелкий.