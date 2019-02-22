В ГД оценили информацию о разработке США новой стратегии против России и КНР

Зампред комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин оценил слова начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна о том, что Пентагон разрабатывает стратегию боевых действий против РФ и Китая.

Американский военнослужащий подчеркнул, что данная стратегия предполагает "скрытное вторжение". Как отметил Швыткин в беседе с RT, не следует недооценивать данную стратегию, поскольку на нее были выделены весьма большие средства.

Эксперт, однако, уточнил, что в данном случае есть определенная роль лоббирования американского ВПК. Кроме того, речь идет об агрессивной риторике. Все это лишний раз подтверждает необходимость и обоснованность ответных мер по недопущению вероятной агрессии в отношении РФ и Китая, которые ранее приняли российские власти.

Швыткин заметил, что США "разжигают в мире напряженность", вместо того чтобы обеспечивать безопасность и стабильность.