В армии непризнанной ДНР назвали причину активизации воюющих против Донбасса ВСУ

В армии непризнанной ДНР объяснили наблюдающуюся в последнее время активизацию Вооруженных сил Украины, воюющих против Донбасса. По данному вопросу высказался ополченец с позывным «Шекспир».

Как заявил защитник республики в интервью «ПолитНавигатору», усиление обстрелов территории ДНР и ЛНР со стороны противника имеет политическую причину. По словам «Шекспира», киевским генералам необходимо «пиариться», выступать на телевидении. «Вот они и стреляют, и рассказывают, как «бьют сепаров»», - отметил ополченец.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в ДНР обнародовали информацию о новом случае «массового бегства» из ВСУ. Соответствующее заявление на брифинге для представителей прессы сделал спикер армии самопровозглашенного государства Даниил Безсонов.