Перед саммитом США-КНДР в Ханой прибыл двойник Ким Чен Ына

Сегодня стало известно, что перед саммитом США - КНДР в Ханой прибыл австралийский актер китайского происхождения Говард Экс, который является двойником северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Артист не стал уточнять, что именно он планирует делать во Вьетнаме, однако заявил, что его появление на публике будет весьма неожиданным и очень ярким, передает Газета.ru. По словам актера, при въезде в Ханой таможенники долго досматривали его багаж, а также в течение двух часов выясняли, каковы его политические взгляды.

Отметим, что Говард Экс называет своего персонажа "Ким Чен Ым". Известно, что он был в Сингапуре во время первого саммита США - КНДР.