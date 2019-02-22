Великобританию ожидает политический раскол

В Палате общин разгорается нешуточный скандал. Число депутатов, которые покинули фракцию лейбористов, уже достигло восьми человек. По словам Джоан Райан, одной из парламентариев, покинувших партию, главенствующая элита партии придерживается левых взглядов и симпатизирует российскому диктатору Сталину.



По мнению сторонников лидера лейбористов Джереми Корбина, внутрипартийный конфликт был инициирован истеблишментом, представители которого опасаются, что следующие выборы для них закончатся отлучением от власти. Поговаривают, что к экс-лейбористам вскоре присоединятся и сторонники партии тори, у которых вызывает недовольство премьер Тереpа Мэй. Эксперты полагают, что сложившаяся противоречивая ситуация вскоре приведет к глобальным изменениям в двухпартийной политической системе Великобритании.



Джоан Райан отметила, что ее потрясло поведение лейбористов, которые не прилагали усилий в борьбе с антисемитизмом, а их лидеры допускали «безнаказанное оскорбление евреев», как выразилась Райан.



В своем заявлении об уходе из партии Райан обвинила лидера партии в поддержке «клики сталинистов», которые акцентировали внимание не на насущных народных проблемах, а занимались зачисткой своих политических оппонентов.



Корбин и его сторонники восприняли эти обвинения довольно флегматично в типичном английском стиле. Партийный лидер выразил сожаление о произошедшем конфликте, он отметил, что парламентарии, которые покинули партию, были избраны за лозунги, призывающие к социальной справедливости. По словам сторонников Корбина, он заявил отступникам, что раз они были избраны по мандату лейбористов, то в случае отказа им нужно подать в отставку и ждать дополнительных выборов для возможного переизбрания.



Однако оппозиционная группа не планирует покидать стены Вестминстерского дворца. Они организовали свою «Независимую группу». Складывается парадоксальная ситуация, ведь в эту группу могут вскоре перейти и участники правящей Консервативной партии, которых не устраивает процесс переговоров Терезы Мэй с Евросоюзом по вопросу брекзита.



Если подобные предположения станут реальностью, то политическое равновесие будет расшатано. Может появиться третья сила, аналогично тому, как в 80-х годах XX века возникла партия социал-демократов.



