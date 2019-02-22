Впервые в истории сразу две женщины совершат выход в открытый космос

Сразу две женщины впервые в истории совершат выход в открытый космос. Соответствующую информацию предоставили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Отмечается, что выход в открытый космос осуществят с борта Международной космической станции американки Кристина Кук и Энн МакКлейн.

Как отмечает утром в пятницу, 22 февраля, РИА "Новости", ссылаясь на данные NASA, это произойдет 29 марта текущего года. Первой женщиной в истории, которая вышла в открытый космос, была россиянка Светлана Савицкая. Этот прорыв был совершен в 1984 году.