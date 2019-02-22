Во Вьетнаме завершена подготовка к саммиту США - КНДР

Министр иностранных дел, вице-премьер Вьетнама Фам Бинь Минь сообщил, что в стране завершена подготовка к проведению саммита США – Северная Корея. Мероприятие запланировано на 27-28 февраля.

Вьетнамский министр заявил в рамках совещания оргкомитета саммита, что в Ханое удалось успешно справиться со всеми организационными вопросами. Все поставленные задачи были достигнуты, несмотря на то, что на подготовку властям Вьетнама дали всего две недели, передает ФБА "Экономика сегодня".

Фам Бинь Минь подчеркнул, что все структуры, участвующие в подготовке к саммиту, должны внести большой вклад в успех этого важнейшего мероприятия. По его словам, это позволит укрепить имидж Вьетнама на мировой политической арене.